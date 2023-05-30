В Курске пожарные сделали искусственное дыхание коту, который надышался дымом

В Курске сотрудники МЧС успешно реанимировали кота, который был в загоревшемся доме и надышался дымом. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления ведомства. Судя по видео, коту сделали искусственное дыхание специальным оборудованием.

В Курске спасли кота, который надышался дымом во время пожара. Видео © Telegram / МЧС_46

Там уточнили, что во время пожара на улице Дейнеки с балкона второго этажа здания сначала спасли мальчика. Ребёнок серьёзно не пострадал.

"Здесь же, на балконе, спасатели обнаружили кота, который успел надышаться дымом и уже не подавал признаков жизни. Сотрудники провели успешную реанимацию животного и передали его хозяевам", — сказано в сообщении.

Там также добавили, что в первую очередь при пожаре сотрудники МЧС помогают людям, но помощь оказывается и домашним животным. Однако вызывать подразделения только для спасения животных недопустимо, поскольку в это время помощь может потребоваться людям.