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30 мая, 11:00

В Курске пожарные сделали искусственное дыхание коту, который надышался дымом

В Курске сотрудники МЧС успешно реанимировали кота, который был в загоревшемся доме и надышался дымом. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления ведомства. Судя по видео, коту сделали искусственное дыхание специальным оборудованием.

В Курске спасли кота, который надышался дымом во время пожара. Видео © Telegram / МЧС_46

Там уточнили, что во время пожара на улице Дейнеки с балкона второго этажа здания сначала спасли мальчика. Ребёнок серьёзно не пострадал.

"Здесь же, на балконе, спасатели обнаружили кота, который успел надышаться дымом и уже не подавал признаков жизни. Сотрудники провели успешную реанимацию животного и передали его хозяевам", — сказано в сообщении.

Там также добавили, что в первую очередь при пожаре сотрудники МЧС помогают людям, но помощь оказывается и домашним животным. Однако вызывать подразделения только для спасения животных недопустимо, поскольку в это время помощь может потребоваться людям.

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Ранее Лайф рассказывал о том, в Липецке собака упала в канализационный люк, однако её заметили патрулировавшие улицы сотрудники Росгвардии и спасли.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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