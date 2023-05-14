Пожарные спасли из горящего дома в Башкирии 11 человек и кота

В городе Салават спасли 11 человек и кота при пожаре в девятиэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Башкирии.

Пожар возник в доме по улице Калинина: на шестом этаже загорелся балкон одной из квартир. Едкий дым быстро распространялся по вышерасположенным этажам.

Пожарные спасли кота во время тушения пожара в Башкирии. Фото © t.me / mchsrb01

"Сотрудники МЧС России параллельно с тушением сразу же приступили к спасению людей… Спасено 11 человек, из них трое детей. Также был спасён и кот, ему оказана первая помощь на месте, задышал", — отметили в ведомстве.