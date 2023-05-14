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14 мая, 05:31

Пожарные спасли из горящего дома в Башкирии 11 человек и кота

<p>Пожар в жилом доме в Башкирии. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchsrb01/3849" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mchsrb01</a></p>

Пожар в жилом доме в Башкирии. Обложка © t.me / mchsrb01

В городе Салават спасли 11 человек и кота при пожаре в девятиэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Башкирии.

Пожар возник в доме по улице Калинина: на шестом этаже загорелся балкон одной из квартир. Едкий дым быстро распространялся по вышерасположенным этажам.

Пожарные спасли кота во время тушения пожара в Башкирии. Фото © t.me / mchsrb01

Пожарные спасли кота во время тушения пожара в Башкирии. Фото © t.me / mchsrb01

"Сотрудники МЧС России параллельно с тушением сразу же приступили к спасению людей… Спасено 11 человек, из них трое детей. Также был спасён и кот, ему оказана первая помощь на месте, задышал", — отметили в ведомстве.

Ранее Лайф писал, что во время тушения крупного пожара на территории промзоны в Екатеринбурге огнеборцы спасли кота. Чёрный пушистик сам выполз навстречу пожарным.

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Иван Косицын
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