Кот-пожарный Семён трагически погиб в ДТП за день до четырёхлетия

Знаменитый кот-пожарный Семён погиб при трагических обстоятельствах в Тюменской области. Об этом сообщается в посвящённой ему группе в VK.

"С прискорбием сообщаем вам, что наш всеми любимый кот-пожарный погиб при трагических обстоятельствах. Семён прогуливался вдоль оживлённой автодороги, проходящей неподалёку от пожарной части, и был сбит проезжавшим автомобилем", — говорится в сообщении.

Кот-пожарный Семён. Обложка © VK / Семён Кот-Пожарный

Авторы группы в память о пушистике пообещали показать его ранее не опубликованные фотографии.

С самого рождения Семён жил и "работал" в пожарно-спасательной части № 135 в посёлке Боровский Тюменского района. Он был любимцем и самым настоящим другом для спасателей. Кот погиб за день до своего четырёхлетия — 30 апреля.