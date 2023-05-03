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3 мая, 10:56

Кот-пожарный Семён трагически погиб в ДТП за день до четырёхлетия

Тюменский кот-пожарный Семён погиб под колёсами авто за день до четырёхлетия

<p>Кот-пожарный Семён. Обложка © VK / <a href="https://sun1-26.userapi.com/impg/l8LN6bxkYN-8z3sX9MXmUZoU6qWhusSPQyQQQg/a6NR9QZkG6U.jpg?size=2560x1663&quality=95&sign=fda0dd5927da274766910aa5f4d49504&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Семён Кот-Пожарный</a></p>

Кот-пожарный Семён. Обложка © VK / Семён Кот-Пожарный

Знаменитый кот-пожарный Семён погиб при трагических обстоятельствах в Тюменской области. Об этом сообщается в посвящённой ему группе в VK.

"С прискорбием сообщаем вам, что наш всеми любимый кот-пожарный погиб при трагических обстоятельствах. Семён прогуливался вдоль оживлённой автодороги, проходящей неподалёку от пожарной части, и был сбит проезжавшим автомобилем", — говорится в сообщении.

Кот-пожарный Семён. Обложка © VK / Семён Кот-Пожарный

Кот-пожарный Семён. Обложка © VK / Семён Кот-Пожарный

Авторы группы в память о пушистике пообещали показать его ранее не опубликованные фотографии.

С самого рождения Семён жил и "работал" в пожарно-спасательной части № 135 в посёлке Боровский Тюменского района. Он был любимцем и самым настоящим другом для спасателей. Кот погиб за день до своего четырёхлетия — 30 апреля.

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Никита Никонов
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