Самый известный енот России получил заслуженную награду от YouTube

Популярный енот-блогер Тёма из Кемерова и его хозяйка Елена получили "Золотую кнопку YouTube" за один миллион подписчиков. Платформа уже прислала им награду.

Хозяйка популярного енота Тёмы получила "Золотую кнопку YouTube". Видео © LIFE

За жизнью 17-килограммового енота миллион людей со всего мира следит на канале "Тот самый енот Тёма". Там его хозяйка публикует видео о жизни животного. Она ведёт курсы по енотоведению и регулярно проводит встречи с подписчиками.

Самое первое видео принесло славу неожиданно. На нём Елена поднимает подушку, а под нею енот лежит в куче попкорна, развалившись на спине. После этого на канал подписалось огромное количество людей.

Енот Тёма любит плескаться в воде во время уборки. Видео © YouTube / "Тот самый енот Тёма"

За несколько лет активности в Интернете в семье появились и другие питомцы. Среди них — пёс породы веймаранер по кличке Космос, щенок кокапу Падди и кот Жорик. С таким разнообразным домашним зоопарком Елене помогает муж Олег.

Енот Тёма и другие питомцы Елены. Фото © Telegram / ЕНОТ ТЁМА

По словам хозяйки, за годы любви и заботы Тёма превратился из маленькой крохи в толстого непослушного енота. Он любит есть и мешать смотреть Елене ток-шоу в Интернете — забирается к ней на колени и возит лапами по экрану.

Во время уборки Тёма бегает по квартире и поливает полы водой из ведра. Он умеет открывать холодильник и нажимать на кнопки микроволновки. Енот уже успел испортить пол на кухне и разорвать обои на стенах. Теперь с его хулиганством помогают бороться замки на всех дверях, но, несмотря на шалости, животное очень любят в семье.