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12 апреля, 07:55

Еноты пробудились в Московском зоопарке после лёгкого зимнего сна

<p>Еноты с приходом холодов снижают активность и тоже засыпают, но это не та глубокая зимняя спячка, как у других млекопитающих. Фото предоставлено пресс-службой Московского зоопарка</p>

Еноты с приходом холодов снижают активность и тоже засыпают, но это не та глубокая зимняя спячка, как у других млекопитающих. Фото предоставлено пресс-службой Московского зоопарка

В Московском зоопарке после зимнего сна пробудились еноты. Эти озорные животные начали потихоньку возвращаться к активности ещё некоторое время назад, но из-за нестабильной погоды иногда снова впадали в дремоту.

Сразу после выхода из зимнего сна рацион пушистиков был относительно скромным, чтобы понемногу разогнать пищеварение. Но сейчас, когда на улице совсем потеплело и еноты полностью оживились, они уже начали активно набирать вес и заново осваивать вольер.

Зоологи напоминают, что зимний сон отличается от зимней спячки, в которую, к примеру, впадают сурки или тушканчики. У них в несколько раз снижаются температура тела и частота сердцебиения, животное как будто "окоченевает". Но енотий зимний сон гораздо более лёгкий и поверхностный.

"В солнечные дни еноты могут проснуться, походить по вольеру, поискать еду. Могут выйти из домика, если к ним с едой придёт кипер. Лёгкий обед не помешает енотам снова погрузиться в сон", — рассказали Лайфу в пресс-службе Московского зоопарка.

Кстати, слово "енот" произошло от индейского слова arakun, которое означает — "царапает своими руками". Американские колонисты начали опускать звук "а", упоминая это животное, и оно стало называться raccoon. Своим общим обликом, движениями и любознательностью енот очень напоминает медведя. Недаром индейцы — аборигены Северной Америки — называли его "медвежьим младшим братом".

У вывезенных из Херсона в Крым енотов родились четыре детёныша

У вывезенных из Херсона в Крым енотов родились четыре детёныша

Ранее Лайф рассказывал, как на участников заседания городского совета в Мексике прямо по ходу совещания с потолка упал енот. Заметно испугавшись, он начал бегать из стороны в сторону по залу, запрыгивая на столы депутатов.


Марина Калегина
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