Еноты пробудились в Московском зоопарке после лёгкого зимнего сна
Еноты с приходом холодов снижают активность и тоже засыпают, но это не та глубокая зимняя спячка, как у других млекопитающих. Фото предоставлено пресс-службой Московского зоопарка
В Московском зоопарке после зимнего сна пробудились еноты. Эти озорные животные начали потихоньку возвращаться к активности ещё некоторое время назад, но из-за нестабильной погоды иногда снова впадали в дремоту.
Сразу после выхода из зимнего сна рацион пушистиков был относительно скромным, чтобы понемногу разогнать пищеварение. Но сейчас, когда на улице совсем потеплело и еноты полностью оживились, они уже начали активно набирать вес и заново осваивать вольер.
Зоологи напоминают, что зимний сон отличается от зимней спячки, в которую, к примеру, впадают сурки или тушканчики. У них в несколько раз снижаются температура тела и частота сердцебиения, животное как будто "окоченевает". Но енотий зимний сон гораздо более лёгкий и поверхностный.
"В солнечные дни еноты могут проснуться, походить по вольеру, поискать еду. Могут выйти из домика, если к ним с едой придёт кипер. Лёгкий обед не помешает енотам снова погрузиться в сон", — рассказали Лайфу в пресс-службе Московского зоопарка.
Кстати, слово "енот" произошло от индейского слова arakun, которое означает — "царапает своими руками". Американские колонисты начали опускать звук "а", упоминая это животное, и оно стало называться raccoon. Своим общим обликом, движениями и любознательностью енот очень напоминает медведя. Недаром индейцы — аборигены Северной Америки — называли его "медвежьим младшим братом".
Ранее Лайф рассказывал, как на участников заседания городского совета в Мексике прямо по ходу совещания с потолка упал енот. Заметно испугавшись, он начал бегать из стороны в сторону по залу, запрыгивая на столы депутатов.