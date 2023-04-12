Еноты пробудились в Московском зоопарке после лёгкого зимнего сна

В Московском зоопарке после зимнего сна пробудились еноты. Эти озорные животные начали потихоньку возвращаться к активности ещё некоторое время назад, но из-за нестабильной погоды иногда снова впадали в дремоту.

Сразу после выхода из зимнего сна рацион пушистиков был относительно скромным, чтобы понемногу разогнать пищеварение. Но сейчас, когда на улице совсем потеплело и еноты полностью оживились, они уже начали активно набирать вес и заново осваивать вольер.

Зоологи напоминают, что зимний сон отличается от зимней спячки, в которую, к примеру, впадают сурки или тушканчики. У них в несколько раз снижаются температура тела и частота сердцебиения, животное как будто "окоченевает". Но енотий зимний сон гораздо более лёгкий и поверхностный.

"В солнечные дни еноты могут проснуться, походить по вольеру, поискать еду. Могут выйти из домика, если к ним с едой придёт кипер. Лёгкий обед не помешает енотам снова погрузиться в сон", — рассказали Лайфу в пресс-службе Московского зоопарка.