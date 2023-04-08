У вывезенных из Херсона в Крым енотов родились четыре детёныша

В крымском сафари-парке "Тайган" родились четыре малыша у енотов, которых в прошлом году перевезли из зоопарка Херсона. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

По её словам, все херсонские еноты живут вместе. Алексагина добавила, что животные чувствуют себя хорошо и теперь у них пополнение семейства. Пол малышей пока не определили, поскольку на данный момент это затруднительно.

"У них пополнение семейства. Сначала родились три малыша. А затем ещё один енотик", — сказала она в беседе с РИА "Новости".