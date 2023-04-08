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8 апреля, 10:16

У вывезенных из Херсона в Крым енотов родились четыре детёныша

В крымском сафари-парке "Тайган" у херсонских енотов родились четыре детёныша

<p>Детёныши херсонских енотов в сафари-парке "Тайган". Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@-olegzubkov-lionman4310" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олег Зубков</a></p>

Детёныши херсонских енотов в сафари-парке "Тайган". Обложка © YouTube / Олег Зубков

В крымском сафари-парке "Тайган" родились четыре малыша у енотов, которых в прошлом году перевезли из зоопарка Херсона. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

По её словам, все херсонские еноты живут вместе. Алексагина добавила, что животные чувствуют себя хорошо и теперь у них пополнение семейства. Пол малышей пока не определили, поскольку на данный момент это затруднительно.

"У них пополнение семейства. Сначала родились три малыша. А затем ещё один енотик", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма амурская тигрица родила четырёх детёнышей. На свет появились две девочки и два мальчика.

Илья Суриков
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