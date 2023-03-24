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24 марта, 11:28

Трёх истощённых тюленят спасают в реабилитационном центре в Приморье

В реабилитационном центре в Приморском крае спасают трёх истощённых детёнышей тюленей-ларг

Первые в этом году истощённые детёныши тюленей-ларг (дальневосточной нерпы) поступили в реабилитационный центр для морских млекопитающих "Тюлень" в Приморском крае. Об этом сообщила глава учреждения Лора Белоиван.

Тюлень Лакис в бухте и дайв-центре © Telegram / Реабилитационный центр "Тюлень" в Приморье

"Первые три тюленя. Зовут Челюскин, Фея и Лакис. Все с истощением, экстремально раннее разлучение с самкой. Причины разные, но чаще всего ледовые поля растаскивает, малышню уносит слишком далеко. В природе самостоятельно такие недокормыши не выживают, а в условиях реабилитационного центра у них появляется шанс", — приводит слова Белоиван РИА "Новости".

Одного тюленя нашли на рыхлой льдине в порту в бухте Диомид, другого — на острове, третьего — в бухте Патрокл. При норме веса 30 килограммов они весят восемь, десять и 11 килограммов соответственно.

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Ранее в приморском нацпарке самка дальневосточного леопарда устроила изящные потягушки и попала на видео. Недавно она стала мамой, но продолжает держать себя в хорошей форме.

Обложка ©

Telegram / Реабилитационный центр "Тюлень" в Приморье

Никита Никонов
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