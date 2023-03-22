Самка дальневосточного леопарда устроила изящные потягушки в приморском нацпарке и попала на видео

Национальный парк "Земля леопарда" в Приморье поделился кадрами изящной зарядки самки дальневосточного леопарда Leo 190F. Как сообщает пресс-служба учреждения, несмотря на то что самка недавно стала мамой, она поддерживает себя в хорошей физической форме.

Изящная зарядка от дальневосточного леопарда. Видео © t.me / "Земля леопарда" — дирекция заповедников

"Посмотрите, идеал в каждом движении! Эта самка под номером Leo 190F поддерживает себя в хорошей физической форме и может похвастать изящными формами. При этом недавно она стала мамой: учёным известно, что она принесла на свет одного котёнка. Но маме тоже нужен отдых", — рассказали в пресс-службе парка.

В нацпарке напомнили, что в Приморском крае живут единственные представители этого подвида. По последним данным, одних из самых редких животных нашей планеты осталось не так много — чуть более 120.