Самка дальневосточного леопарда устроила изящные потягушки в приморском нацпарке и попала на видео
Камера нацпарка "Земля леопарда" сняла изящную зарядку самки дальневосточного леопарда
Национальный парк "Земля леопарда" в Приморье поделился кадрами изящной зарядки самки дальневосточного леопарда Leo 190F. Как сообщает пресс-служба учреждения, несмотря на то что самка недавно стала мамой, она поддерживает себя в хорошей физической форме.
Изящная зарядка от дальневосточного леопарда. Видео © t.me / "Земля леопарда" — дирекция заповедников
"Посмотрите, идеал в каждом движении! Эта самка под номером Leo 190F поддерживает себя в хорошей физической форме и может похвастать изящными формами. При этом недавно она стала мамой: учёным известно, что она принесла на свет одного котёнка. Но маме тоже нужен отдых", — рассказали в пресс-службе парка.
В нацпарке напомнили, что в Приморском крае живут единственные представители этого подвида. По последним данным, одних из самых редких животных нашей планеты осталось не так много — чуть более 120.
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