Весенняя оттепель разбудила медведей Мишу и Яшу в "Зоопарке Деда Мороза" в Великом Устюге

Бурые медведи Миша и Яша проснулись в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" в Великом Устюге Вологодской области. Как сообщает пресс-служба зоосада, раннему пробуждению животных способствовали потепление и увеличение светового дня.

Медведи Миша и Яша вышли из спячки в "Зоосаде Деда Мороза" в Великом Устюге. Видео © VK / Зоопарк Деда Мороза

"Как и в прошлом году, первым — к началу марта — проснулся Миша. Сейчас он чистит берлогу от остатков зимней подстилки. Яша ещё не такой активный и не так часто появляется на улице", — говорится в сообщении.

В зоопарке также уточнили, что сейчас Миша и Яша всё ещё достаточно сонные, поэтому ближайшие дни они редко будут выходить на улицу. Для вышедших из спячки медведей это нормальное состояние. При этом зверей уже перевели на весенний рацион, который состоит, в частности, из моркови, яблок, орехов и, конечно же, мяса.