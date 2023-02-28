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28 февраля, 15:04

Спешит встречать весну лично: Медведь Малыш первым проснулся в зоопарке под Омском

Медведь по кличке Малыш проснулся первым в Большереченском зоопарке в Омской области

<p>Медведь Малыш из Большереченского зоопарка. Фото © VK / <a href="https://sun1.userapi.com/sun1-24/s/v1/ig2/woNfI1SWjFxaKgseCWViR2ttesXjMWdF0YN-rRGsQSYPfwGTOn5tkyjDy5AAW68CAChDGm-Khb1iZjuWnVM9VVgO.jpg?size=604x453&quality=95&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bol_zoo</a></p>

Медведь Малыш из Большереченского зоопарка. Фото © VK / bol_zoo

Гималайский медведь по кличке Малыш первым среди своих собратьев проснулся в Большереченском зоопарке в Омской области. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Медведь Малыш из Большереченского зоопарка. Фото © VK / bol_zoo

Медведь Малыш из Большереченского зоопарка. Фото © VK / bol_zoo

"Гималайский мишка спешит встречать весну лично! Голодный, сонный, но уже готовый к активным действиям! Прошу заметить: сразу после спячки медведям мясо не дают! Подобная пища для пробудившегося сони слишком тяжела", — отметили в зоопарке.

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Там добавили, что мишку уже осмотрели зоотехники и ветеринары, с косолапым всё хорошо. В первые дни после пробуждения его рацион будет состоять из лёгких каш, овощей и молочной продукции. После адаптационного периода Малыша смогут увидеть все посетители зоопарка.

Ранее Лайф рассказывал, что в Московском зоопарке родились два пингвинёнка. Один из них вылупился прямо в Новый год, с 31 декабря на 1 января.

Никита Никонов
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