Спешит встречать весну лично: Медведь Малыш первым проснулся в зоопарке под Омском

Гималайский медведь по кличке Малыш первым среди своих собратьев проснулся в Большереченском зоопарке в Омской области. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Медведь Малыш из Большереченского зоопарка. Фото © VK / bol_zoo

"Гималайский мишка спешит встречать весну лично! Голодный, сонный, но уже готовый к активным действиям! Прошу заметить: сразу после спячки медведям мясо не дают! Подобная пища для пробудившегося сони слишком тяжела", — отметили в зоопарке.

Там добавили, что мишку уже осмотрели зоотехники и ветеринары, с косолапым всё хорошо. В первые дни после пробуждения его рацион будет состоять из лёгких каш, овощей и молочной продукции. После адаптационного периода Малыша смогут увидеть все посетители зоопарка.