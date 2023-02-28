Спешит встречать весну лично: Медведь Малыш первым проснулся в зоопарке под Омском
Медведь по кличке Малыш проснулся первым в Большереченском зоопарке в Омской области
Гималайский медведь по кличке Малыш первым среди своих собратьев проснулся в Большереченском зоопарке в Омской области. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
"Гималайский мишка спешит встречать весну лично! Голодный, сонный, но уже готовый к активным действиям! Прошу заметить: сразу после спячки медведям мясо не дают! Подобная пища для пробудившегося сони слишком тяжела", — отметили в зоопарке.
Там добавили, что мишку уже осмотрели зоотехники и ветеринары, с косолапым всё хорошо. В первые дни после пробуждения его рацион будет состоять из лёгких каш, овощей и молочной продукции. После адаптационного периода Малыша смогут увидеть все посетители зоопарка.
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