Редчайшая лучистая черепаха впервые вылупилась в террариуме Московского зоопарка

Этот вид находится на грани полного исчезновения, он занесён в Международную Красную книгу и Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Детёныш при вылуплении весил 29 граммов, а длина его панциря составляла пять сантиметров, но сейчас вес черепашки увеличился до 50 граммов. Пол её можно будет определить только через несколько лет. Большую часть дня черепашка активно передвигается по тёплому, правильно освещённому террариуму с укрытиями. Там же у маленькой рептилии есть чистая вода и рыхлый грунт, в который она может закопаться. А ещё сообщается, что черепашка начала питаться спустя несколько дней после появления на свет. В её рацион входит несколько видов салата, сладкие фрукты, кабачок и тыква. Когда она подрастёт, изменится и план питания.