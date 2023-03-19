Редчайшая лучистая черепаха впервые вылупилась в террариуме Московского зоопарка
Редчайшая лучистая черепаха впервые вылупилась в террариуме Московского зоопарка. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Редчайшая лучистая черепашка, которая вылупилась в террариуме Московского зоопарка. Видео © mos.ru
"В террариуме Московского зоопарка впервые появилась на свет лучистая черепаха. <...> Сотрудники зоопарка обнаружили черепашку в инкубаторе при плановом ежедневном осмотре яиц. Она выбралась из скорлупы самостоятельно, без помощи зоологов и ветеринаров", — говорится в публикации.
Этот вид находится на грани полного исчезновения, он занесён в Международную Красную книгу и Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Детёныш при вылуплении весил 29 граммов, а длина его панциря составляла пять сантиметров, но сейчас вес черепашки увеличился до 50 граммов. Пол её можно будет определить только через несколько лет. Большую часть дня черепашка активно передвигается по тёплому, правильно освещённому террариуму с укрытиями. Там же у маленькой рептилии есть чистая вода и рыхлый грунт, в который она может закопаться. А ещё сообщается, что черепашка начала питаться спустя несколько дней после появления на свет. В её рацион входит несколько видов салата, сладкие фрукты, кабачок и тыква. Когда она подрастёт, изменится и план питания.
Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что всего там живут пять взрослых лучистых черепах, размножения которых старались добиться три года. За это время получилось четыре кладки яиц и только из последней появился малыш. За его поведением, активностью и аппетитом тщательно следят сотрудники террариума.
А 16 марта панды Жуи и Диндин отметили свой праздник ледяным тортом с фруктами. Гендиректор Московского зоопарка показала, как чёрно-белые мишки получили презенты.