Панды Жуи и Диндин отметили свой праздник ледяным тортом с фруктами

В Московском зоопарке поздравили панд Жуи и Диндин с Международный днём бамбукового медведя ледяным тортом и мешочками с лакомствами. Гендиректор учреждения Светлана Акулова показала видео, как питомцы получили презенты.

В столичном зоопарке поздравили панд ледяным тортом. Видео © t.me / Светлана Акулова

"Мы <...> украсили их вольеры бумажными цветами — так мы в том числе отметили наступление весны. А ещё мы подарили Жуи тряпичное яблоко с наполнением из древесной стружки, в которую предварительно спрятали лакомства: морковь, батат и яблоко. А Диндин получила цветок лотоса из бумаги, в котором тоже были угощения", — написала она в телеграм-канале.

На кадрах панды с интересом подходят к торту, обнюхивают его, но предпочитают начать праздничную трапезу с привычных стеблей бамбука. Вполне возможно, что толстопятые просто не хотят нарушать такую красоту в надежде на то, что она простоит подольше на радость окружающим.