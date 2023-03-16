7 забавных фактов о больших пандах, которые заставят полюбить этих толстячков всей душой

Большая панда — неуклюжее, упрямое и смешное животное. Напоминает неповоротливых нас на выходных, не правда ли? Сегодня, 16 марта, отмечается их праздник — Международный день панд. Вот вы знали, что в Китае грызущие бамбук медведи считаются символом мира, спокойствия и дружелюбия? Или что Жуи и Диндин, обитающие в Московском зоопарке, ежедневно питаются на кругленькую сумму? На питание чёрно-белых любимцев уходит по 40 тысяч. То есть, рассчитав примерно месяц, получим около 1,2 миллиона рублей. Теперь всё понятно: московские бамбуковые медведи — это депутаты зоопарка. И это ещё не всё самое интересное!

Большая панда — самые интересные факты. Фото © Unsplash

1. Чаще всего панды по знаку зодиака Девы и Львы. Всё потому, что именно в августе появляются детёныши. Брачный период у чёрно-белых медведей длится с марта по май, а срок беременности — от трёх до пяти месяцев.

2. Малыши панд рождаются полностью белыми с розовым оттенком размером около 15 сантиметров. Свои характерные чёрные пятнышки медвежата приобретают лишь спустя неделю.

3. Научное название большой панды — Ailuropoda melanoleuca, что означает "чёрно-белая кошачья лапка".

4. Если покажется, что панды не такие уж и большие, это заблуждение. На самом деле размеры взрослых особей вполне могут достигать таких же, как и у бурого медведя: вес под 150 килограммов, а средняя длина — полтора метра!

Чёрно-белые медведи, или большие панды, могут есть до 16 часов в день. Фото © Unsplash

5. С одной стороны, очаровательных толстячков можно назвать лентяями. С другой — животные жуют бамбук на протяжении 10–16 часов в день. Представляете, насколько развиты у них челюсти? Кстати, помимо растений эти медведи могут есть овощи, яйца и мелких грызунов. Вот только добыча должна сама падать в лапы пандам, ведь те слишком ленивы для охоты.

6. Взрослые медведи едят от 12 до 38 килограммов бамбука в день. Не просто так столько времени у панд уходит на жевание. Вот и посчитайте теперь, с какой скоростью опустошаются миски с едой в вольерах Московского зоопарка.