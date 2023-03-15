10 фотографий, доказывающих, что связь питомцев и их хозяев — нечто большее

"Вы, случайно, не родственники?"

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"Не прошло и дня после того, как у нашей собаки была серьёзная операция, а мне пришлось экстренно удалять аппендикс. Жена позаботилась о нас обоих", — ninja996.

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"Братья по двойным подбородкам! Джимми Дин на самом деле не толстый, просто кожа под мордой морщинистая".

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"Нам постоянно говорят, что мы выглядим одинаково".

Владелец позирует с собакой во время конкурса двойников псов и хозяев.

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"Когда выбираешь питомца, то тут уже сразу становится ясно, что вы родственные души".

"Блинная семья".

"Без комментариев".

"Кот моей жены отказывался находиться со мной в одной комнате первые 8 месяцев совместной жизни. Вот как он относится ко мне сейчас", — coffeehandler.

Фото © Reddit / coffeehandler

"Они проводят вместе так много времени, что, кажется, становятся похожими друг на друга!" — sluggerVII.