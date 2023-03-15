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15 марта, 08:00

10 фотографий, доказывающих, что связь питомцев и их хозяев — нечто большее

За годы совместной жизни некоторые питомцы и хозяева выходят на новый уровень отношений. Становятся так близки, что по ним сразу видно — они родственные души. Собрали 10 фотопримеров.

"Вы, случайно, не родственники?"

Фото © Flickr / xavier hinnekint

Фото © Flickr / xavier hinnekint

"Не прошло и дня после того, как у нашей собаки была серьёзная операция, а мне пришлось экстренно удалять аппендикс. Жена позаботилась о нас обоих", — ninja996.

Фото © Reddit / ninja996

Фото © Reddit / ninja996

"Братья по двойным подбородкам! Джимми Дин на самом деле не толстый, просто кожа под мордой морщинистая".

Фото © Flickr / Tony Alter

Фото © Flickr / Tony Alter

"Нам постоянно говорят, что мы выглядим одинаково".

Фото © imgur.com

Фото © imgur.com

Владелец позирует с собакой во время конкурса двойников псов и хозяев.

Фото © Tampa Bay Times / Eve Edelheit

Фото © Tampa Bay Times / Eve Edelheit

"Когда выбираешь питомца, то тут уже сразу становится ясно, что вы родственные души".

Фото © dogference.com

Фото © dogference.com

"Блинная семья".

Фото © imgur.com

Фото © imgur.com

"Без комментариев".

Фото © imgur.com

Фото © imgur.com

"Кот моей жены отказывался находиться со мной в одной комнате первые 8 месяцев совместной жизни. Вот как он относится ко мне сейчас", — coffeehandler.

Фото © Reddit / coffeehandler

Фото © Reddit / coffeehandler

"Они проводят вместе так много времени, что, кажется, становятся похожими друг на друга!" sluggerVII.

Фото © Reddit / sluggerVII

Фото © Reddit / sluggerVII

Хозяева тайком сняли, в каких странных позах спят их собаки, и это надо видеть: 15 смешных фото

Хозяева тайком сняли, в каких странных позах спят их собаки, и это надо видеть: 15 смешных фото

Обложка ©

Reddit / ninja996, imgur.com

Сергей Трофимов
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