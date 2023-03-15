10 фотографий, доказывающих, что связь питомцев и их хозяев — нечто большее
За годы совместной жизни некоторые питомцы и хозяева выходят на новый уровень отношений. Становятся так близки, что по ним сразу видно — они родственные души. Собрали 10 фотопримеров.
"Вы, случайно, не родственники?"
Фото © Flickr / xavier hinnekint
"Не прошло и дня после того, как у нашей собаки была серьёзная операция, а мне пришлось экстренно удалять аппендикс. Жена позаботилась о нас обоих", — ninja996.
Фото © Reddit / ninja996
"Братья по двойным подбородкам! Джимми Дин на самом деле не толстый, просто кожа под мордой морщинистая".
Фото © Flickr / Tony Alter
"Нам постоянно говорят, что мы выглядим одинаково".
Владелец позирует с собакой во время конкурса двойников псов и хозяев.
Фото © Tampa Bay Times / Eve Edelheit
"Когда выбираешь питомца, то тут уже сразу становится ясно, что вы родственные души".
Фото © dogference.com
"Блинная семья".
"Без комментариев".
"Кот моей жены отказывался находиться со мной в одной комнате первые 8 месяцев совместной жизни. Вот как он относится ко мне сейчас", — coffeehandler.
Фото © Reddit / coffeehandler
"Они проводят вместе так много времени, что, кажется, становятся похожими друг на друга!" — sluggerVII.
Фото © Reddit / sluggerVII