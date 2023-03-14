Секс-коуч дала совет симулирующим оргазм женщинам

Женщины, симулирующие оргазм, должны поговорить со своим партнёром и рассказать, какие приёмы могут доставить удовольствие. Такой совет дала секс-коуч Несс Купер в беседе с изданием Metro.

По её словам, бывает, что мужчина пытается доставить удовольствие возлюбленной всеми возможными способами, но женщина в ответ на его старания симулирует оргазм. И некоторым даже нравится это делать, часть из них пытается таким образом настроить тело на приятное. В этом как раз-таки нет ничего плохого, но желающим отказаться от симулирования Купер посоветовала поговорить с партнёром. При этом обвинять его в неумении доставлять удовольствие не нужно.

"Расскажите ему о том, что вам нравится в сексе, даже покажите методы, которые предпочитаете, когда дело касается самоудовлетворения и достижения оргазма", — сказала эксперт.

Можно также посетить сексолога или семейного терапевта, чтобы понять, что вас возбуждает. Как объяснила Купер, подобные разговоры не с первого раза проходят гладко, поэтому партнёру нужно дать время, ведь ему придётся свыкнуться с мыслью о симуляции. Некоторые столкнутся с заниженной самооценкой. И здесь важно убедить возлюбленного, что это нормальный процесс обучения работе тела и получения удовольствия, подчеркнула эксперт.