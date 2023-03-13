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13 марта, 11:23

Психологи выяснили, к чему приводит воздержание от мастурбации

Психологи узнали, что отказ от мастурбации повышает риск развития депрессии

Регулярное взаимодействие с сообществами, которые настаивают на воздержании от мастурбации, повышает риск развития депрессии и совершения самоубийства. К такому выводу пришли психологи из Лондонского университета Саут-Бэнк, их исследование опубликовано в журнале Sexualities.

Как напомнили специалисты, группы о воздержании призывают людей отказываться от порнографии и мастурбации, чтобы привести тело в более здоровое состояние и "перезагрузиться". Члены подобных сообществ убеждены, что самоудовлетворение имеет вредные последствия, а отказ от онанизма якобы помогает справиться с эректильной дисфункцией и психическими проблемами.

В ходе эксперимента психологи отобрали 417 мужчин, из них 257 пытались соблюдать половое воздержание и регулярно проводили время в соответствующих сообществах в соцсетях. Как оказалось, 29% из тех участников исследования, которые хотя бы раз сорвались, хотели покончить с собой. Причём 12% из них жаловались на повышенную склонность к подобным мыслям. Кроме того, мужчины, которые сообщали о большом взаимодействии с онлайн-группами о воздержании, также рассказывали об усилении депрессивного настроения, беспокойства и проблемах с эрекцией.

"Если вы или кто-то из ваших знакомых обеспокоены чрезмерным просмотром порнографии или частой мастурбацией, не стоит вступать в сообщества воздержания. Скорее всего, более полезным будет сосредоточиться на депрессии или тревоге, которые обычно лежат в основе таких проблем", — подчёркивается в исследовании психологов.

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Shutterstock

Наталья Исакова
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