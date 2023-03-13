Сексолог объяснила, как отключить голову во время секса и получить максимум удовольствия

Многие люди во время секса не могут сконцентрировать внимание на своём теле из-за разнообразных мыслей. Кто-то переживает из-за работы, другие волнуются, сделали ли дети домашнее задание, третьи во время интимного момента переживают о том, как выглядят в той или иной позе. О том, как отключить голову от мыслей и сфокусироваться на удовольствии, рассказала сексолог Надежда Ястребова.

"Мешать себе думать — никогда не работает, ты ещё больше думаешь. Оставь голову в покое. Лучше всего концентрироваться на том, что с тобой происходит. Расскажи себе историю, мысленно: "Сейчас он проводит рукой совсем близко", "Боже, вот тут так приятно, потому что он сделал...", "Моё дыхание учащается, я чувствую, как жарко внизу живота". Так ты фокусируешься на своих ощущениях, проживаешь их вместе с телом. Словно ты пишешь свою собственную эротику", — отметила Ястребова в телеграм-канале.

Также, по словам сексолога, нужно концентрироваться на дыхании. Это отличный способ отпустить мысли и вернуться в настоящее. Кроме того, важно правильно настроиться на секс, расслабиться и перейти в чувственное состояние ума. Для этого можно принять ванну, зажечь свечи, включить музыку.

Если же между партнёрами есть какие-то обиды или напряжение, мешающее расслабиться, эксперт рекомендует просто обсудить всё за чашкой чая. Или пойти к сексологу, если решить проблему разговором не получается. Также специалист поможет тем, у кого был неудачный опыт во время секса.

"Все хотят быть лучшими в постели, чтобы [их] вспоминали как невероятного любовника. Но мужчины всегда переживают, что продержались недостаточно долго, а женщины — что недостаточно оргазмировали. Некоторые могут сравнивать то, как было раньше с бывшими любовниками, или думать об образе тела. Ничто так не убивает сексуальный опыт и не вытягивает из тела быстрее, чем самокритика и беспокойство", — подчеркнула Ястребова.