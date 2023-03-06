Женщинам раскрыли секрет, как получать максимальное удовольствие в сексе

Чем выше женщина оценивает свои внешние данные, тем гармоничнее будут сексуальные взаимоотношения в паре. Низкая самооценка лишает возможности получать удовольствие во время интима, свидетельствуют выводы учёных из Университета Бригама Янга в Иерусалиме, которые публикует Journal of Sex Research.

"Трудно назвать точное число, но некоторые исследования показывают, что до 97% женщин могут быть недовольны каким-то аспектом своего тела, для мужчин это также становится всё более распространённым. Если вы находитесь в сексуальных отношениях и ваше внимание сосредоточено на том, как выглядит ваше тело, а не на том, как вы себя чувствуете, то удовлетворённость сексом будет снижена", — пояснили учёные.

В эксперименте участвовали 2177 пар молодожёнов. Им предложили ответить на вопросы о самооценке, своей сексуальной удовлетворённости и партнёрской. Как оказалось, не зацикленные на внешности женщины получают гораздо больше удовольствия в интимных отношениях. А вот низкая самооценка участниц исследования влекла сексуальную подавленность.