Мужчинам рассказали, сколько раз в день надо делать комплименты женщинам

Мужчинам нужно минимум два раза в день делать комплименты женщине, чтобы она чувствовала себя значимой. Об этом в беседе с РИАМО заявила психотерапевт, сексолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Диана Генварская.

"Комплименты женщинам очень важно говорить, при этом не перебарщивая в количестве. Если вы уже в отношениях, то в среднем — два раза в день, желательно, чтобы комплимент был от души. То есть вы делитесь чем-то приятным, и, делая комплимент, вы хотите, чтобы это приятное с вами разделила ваша спутница. Это будет совершенно незабываемым моментом", — отметила она.

Эксперт добавила, что женщина в таком случае будет не только доверять, но и открываться сердцем. Кроме того, разделение вместе каких-то счастливых моментов доказывает, что по отношению к представительнице прекрасного пола мужчина испытывает благодарность за это время.

"Самое главное — это показывает, что вы цените её присутствие рядом. Например: "Мне было так тяжело, я не знал, как поступить, а ты подошла, просто обняла, позвала пить чай, и я осознал, что не один, что меня любят, что я со всем справлюсь". Это самое лучшее, что может быть", — подчеркнула специалист.

Генварская также отметила, что комплименты можно делать любым способом — не только в беседе, но и в переписке. Если мужчина "добавит тепла" с помощью приятных слов, то в отношениях сразу "почувствуется весна", заключила психотерапевт.