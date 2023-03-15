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15 марта, 06:59

Сексолог дал три простых совета, которые помогут решить проблемы в постели

Сексолог Дарнелл: При проблемах в сексе нужно замедлить темп и узнать о желаниях партнёра

С трудностями во время секса встречается множество пар, однако далеко не все знают, как с ними справиться и найти выход из ситуации. Об этом рассказала сексолог Синди Дарнелл, слова которой приводит The New York Times.

Прежде всего стоит замедлить темп. Тем самым, как считает Дарнелл, снизится тревожность, а тело получит возможность ответить на сигналы нервной системы, мозг же синхронизируется с ощущениями.

"Не ставьте целей в сексе, просто разрешите себе наслаждаться", — отметила специалист.

Сексолог также посоветовала интересоваться у партнёра его желаниями и отвечать на аналогичные вопросы. Это, как подчёркивает Дарнелл, может "сотворить чудо" в вашей интимной жизни. Кроме того, нужно быть крайне внимательным к тому, кто именно получает удовольствие от интимной близости. Если человек будет притворяться, что делает что-то для партнёра, делая это для себя, то секс будет ужасным.

Женщинам, которые хотят стать богинями секса, посоветовали не слушать советы из журналов

Женщинам, которые хотят стать богинями секса, посоветовали не слушать советы из журналов

Ранее сексолог Надежда Ястребова посоветовала сконцентрироваться на том, что происходит прямо сейчас, чтобы получить максимальное удовольствие от секса.

Обложка ©

freepik.com / stefamerpik

Артур Белкин
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