Сексолог дал три простых совета, которые помогут решить проблемы в постели

С трудностями во время секса встречается множество пар, однако далеко не все знают, как с ними справиться и найти выход из ситуации. Об этом рассказала сексолог Синди Дарнелл, слова которой приводит The New York Times.

Прежде всего стоит замедлить темп. Тем самым, как считает Дарнелл, снизится тревожность, а тело получит возможность ответить на сигналы нервной системы, мозг же синхронизируется с ощущениями.

"Не ставьте целей в сексе, просто разрешите себе наслаждаться", — отметила специалист.

Сексолог также посоветовала интересоваться у партнёра его желаниями и отвечать на аналогичные вопросы. Это, как подчёркивает Дарнелл, может "сотворить чудо" в вашей интимной жизни. Кроме того, нужно быть крайне внимательным к тому, кто именно получает удовольствие от интимной близости. Если человек будет притворяться, что делает что-то для партнёра, делая это для себя, то секс будет ужасным.