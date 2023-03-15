Сексолог дал три простых совета, которые помогут решить проблемы в постели
Сексолог Дарнелл: При проблемах в сексе нужно замедлить темп и узнать о желаниях партнёра
С трудностями во время секса встречается множество пар, однако далеко не все знают, как с ними справиться и найти выход из ситуации. Об этом рассказала сексолог Синди Дарнелл, слова которой приводит The New York Times.
Прежде всего стоит замедлить темп. Тем самым, как считает Дарнелл, снизится тревожность, а тело получит возможность ответить на сигналы нервной системы, мозг же синхронизируется с ощущениями.
"Не ставьте целей в сексе, просто разрешите себе наслаждаться", — отметила специалист.
Сексолог также посоветовала интересоваться у партнёра его желаниями и отвечать на аналогичные вопросы. Это, как подчёркивает Дарнелл, может "сотворить чудо" в вашей интимной жизни. Кроме того, нужно быть крайне внимательным к тому, кто именно получает удовольствие от интимной близости. Если человек будет притворяться, что делает что-то для партнёра, делая это для себя, то секс будет ужасным.
Ранее сексолог Надежда Ястребова посоветовала сконцентрироваться на том, что происходит прямо сейчас, чтобы получить максимальное удовольствие от секса.
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