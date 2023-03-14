Женщинам, которые хотят стать богинями секса, посоветовали не слушать советы из журналов

Советы из журналов о том, как вести себя в постели вопреки половой конституции, могут привести к сексуальному неврозу у женщин, а иногда даже к расставанию с партнёром. Об этом в беседе Пятым каналом сообщил сексолог Евгений Кульгавчук.

Эксперт рассказал, что иногда пары обращаются к психологу из-за несовпадения полового темперамента. Однако в ходе опроса выясняется, что конституция партнёров соответствует друг другу. Разбираясь в причинах проблемы глубже, становится понятно, что женщина прочитала в журнале совет притворяться богиней секса и говорить мужчине о постоянной потребности в интиме.

"На самом деле подобные вредные советы могут лишь формировать сексуальный невроз и даже приводить к расставанию. Поэтому иногда важно слепо не следовать вредным советам, а учиться разговаривать с партнёром", — подчеркнул Кульгавчук.

Он объяснил, что все люди разные и у каждого своя половая конституция, которая, между прочим, не меняется на протяжении всей жизни. И иногда партнёры не совпадают: у одного она слабая, у второго — сильная. По словам эксперта, это становится дисгармонирующим фактором, но не решающим. Если партнёры умеют подстраиваться друг под друга, то такие несовпадения можно нивелировать.

"Совершенствование сексуальной техники, повышение культуры интимных отношений может помогать чувствовать себя счастливыми и необделёнными", — добавил Кульгавчук.