"Не смотреть в глаза!": Рэпер рассказал о странном поведении Майкла Джексона
Рэпер DJ Quik рассказал о странном поведении Майкла Джексона
Американский рэпер и диджей DJ Quik (Дэвид Марвин Блейк), вспоминая о своих встречах с Майклом Джексоном, рассказал о странном поведении поп-короля. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на подкаст All the smoke.
Как пишет издание, встреча рэпера и поп-короля произошла на студии звукозаписи в Лос-Анджелесе в начале 1990-х. Блейк работал там над своим первым синглом Tonight. Как-то раз всем сказали, что в офис приедет живая легенда, и вдруг предупредили, что тот не хотел бы ни с кем общаться. Даже более того, был против пересечения взглядами. В связи с этим всех, кто там находился на момент визита звезды, поставили лицом к стене.
По словам DJ Quik, пока Джексон шёл по коридору, он слышал его шаги. Позже, когда состоялась их вторая встреча, певец просто молча прошёл мимо.
Ранее Лайф писал, что особняк Майкла Джексона ограбили на миллион долларов. Из дома звезды в Лос-Анджелесе украли личные вещи и записи.
Wikipedia / Constru-centro