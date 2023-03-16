"Не смотреть в глаза!": Рэпер рассказал о странном поведении Майкла Джексона

Как пишет издание, встреча рэпера и поп-короля произошла на студии звукозаписи в Лос-Анджелесе в начале 1990-х. Блейк работал там над своим первым синглом Tonight. Как-то раз всем сказали, что в офис приедет живая легенда, и вдруг предупредили, что тот не хотел бы ни с кем общаться. Даже более того, был против пересечения взглядами. В связи с этим всех, кто там находился на момент визита звезды, поставили лицом к стене.