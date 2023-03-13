"Активные граждане" Москвы выбрали имя детёнышу мандрила из столичного зоопарка

Жители российской столицы проголосовали в проекте "Активный гражданин" за имя для детёныша мандрила, родившегося в Московском зоопарке. В результате принято решение назвать малыша Конго. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Мандрил по имени Конго. Видео © Telegram / Московский зоопарк

"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, участники которого выбирали имя для детёныша мандрила, родившегося в павильоне "Дом приматов" Московского зоопарка. <...> Больше всего голосов — 26,7% (42 994 голоса) — набрал вариант Конго. Детёныша назовут в честь страны, где в основном обитают мандрилы", — говорится в сообщении.

Указывается, что в голосовании участвовало более 160 тысяч человек. Они выбирали из четырёх вариантов, которые изначально были предложены специалистами. Так, второе место заняло имя Акида, за него проголосовало 26,5%, а третье — Кинг (20%). Ещё 11% москвичей выбрали имя Логон.

Причём малыш появился на свет ещё в августе 2022 года. Как отмечали работники зоопарка, он родился у Юмбы (мама) и Колумба (папа) здоровым и активным. В основном им занимается самка.