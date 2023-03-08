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8 марта, 14:32

В Международный женский день Ленинградский зоопарк рассказал о местных мамах

Сегодня, в Международный женский день, работники Ленинградского зоопарка рассказали и показали питомцев, которые достойны праздника наравне со всеми. Сюжет об этом опубликовал телеканал "Санкт-Петербург".

Мамы-героини, обитающие в Ленинградском зоопарке. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Например, в зоопарке самка гиббона по кличке Габина считается матерью-героиней. Обезьяне уже 19 лет, при этом у неё две дочери, два сына, а сейчас она вновь находится в положении. Как рассказала специалист по уходу за животными отдела "Приматы" Ленинградского зоопарка Наталья Бударагина, у гиббонов не только семейные моногамные группы, но ещё и матриархат, то есть Габина в семье главная. Женщины занимают лидирующую роль и у сурикатов. Семилетняя самка Ушка тоже отличилась плодовитостью.

"Наша мама — героиня в плане того, что сурикаты приносят потомство обычно где-то раз в год, но наша может делать это чуть чаще. За счёт этого у нас группа разрослась из двух особей, из материнской пары, до группы практически в десять особей", — рассказала ведущий зоолог отдела "Хищные млекопитающие" Юлия Гилицкая, добавив, что это всего за год.

Зоопарк готов показать много удивительного посетителям. Например, как относительно большая черепаха катается на могучей спине крокодила. А для самых маленьких посетителей сотрудники организовали мастер-классы по рукоделию, чтобы ребятишки смогли сделать подарки мамам, сёстрам и бабушкам. Вообще, в зоопарке проводится экскурсия, в ходе которой сотрудники рассказывают про семьи местных обитателей, в том числе про птиц, как они вьют гнёзда и привлекают друг друга.

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А ранее, 28 февраля, медведь по кличке Малыш проснулся первым в Большереченском зоопарке в Омской области. Мишку сразу же осмотрели зоотехники и ветеринары, с косолапым всё хорошо.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Светлана Оперук
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