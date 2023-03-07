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7 марта, 11:42

Сотрудники Росприроднадзора в преддверии 8 Марта поздравили основателя хосписа "Дом тигра"

В преддверии 8 Марта сотрудники Росприроднадзора посетили хоспис "Дом тигра" в Ленинградской области, где поздравили основателя центра Яну Олейник. Сейчас там живут 10 тигров, четыре пумы, три леопарда и рысь. Многие животные стали жертвами жестокого обращения, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Сотрудники Росприроднадзора посетили хоспис "Дом тигра" в преддверии 8 Марта. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Одной из новых подопечных стала тигрица из Саратова по имени Аврора. Её держали в сарае в тесной клетке без света. У дикой кошки были проблемы со зрением, что впоследствии привело к слепоте. В хосписе хищница прошла лечение и освоилась.

"Авроша переехала в новый вольер. Ей увеличили жилплощадь, у неё есть свой бассейн. Адаптировалась она очень быстро, все лежанки свои знает. Она хорошая, весёлая, хорошо ест. Из положительного — Авроша проявляет интерес к своему соседу. Возможно, наш вердикт о том, что она обречена на одиночество, окажется неправдой", — отметила Олейник.

"Дом тигра" был открыт в 2022 году. В него попадают звери, которых заводили в качестве домашних животных, а также хищники из цирков и передвижных зоопарков.

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Ранее Лайф рассказывал, как 8 Марта может стать совсем непраздничным днём для собаки. Кинолог также объяснил, что нужно сделать, чтобы в организме питомца не оказалось ничего лишнего.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Никита Осипов
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