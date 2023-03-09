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9 марта, 18:37

У москвича нашли львёнка редкой породы

Прокуратура заинтересовалась инцидентом со львёнком, найденным у москвича

В Москве полицейские случайно обнаружили в остановленной машине детёныша азиатского льва, при этом у мужчины, который находился за рулём, не было никаких документов, подтверждающих законность владения животным. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, ситуацию контролирует межрайонное природоохранное надзорное ведомство.

Детёныш азиатского льва, обнаруженный в машине в Москве. Видео © Telegram-канал / Прокуратура Москвы

"Сегодня на улице Герасима Курина правоохранители остановили 35-летнего мужчину, управлявшего каршеринговым автомобилем. В салоне автомобиля был обнаружен самец азиатского льва", — говорится в телеграм-канале прокуратуры.

Детёныш азиатского льва, обнаруженный в машине в Москве. Видео © Telegram-канал / Прокуратура Москвы

Детёныш азиатского льва, обнаруженный в машине в Москве. Видео © Telegram-канал / Прокуратура Москвы

Сам мужчина, сообщает ведомство, утверждает, что животное ему подарили в другом регионе РФ, после чего он перевёз его в Москву, некоторое время львёнок проживал с ним в квартире. Сейчас решается вопрос об ответственности жителя столицы. Тем временем детёныш редкой породы передан в Центр реабилитации диких животных для дальнейшего обследования и содержания.

Азиатский лев занесён в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

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Как ранее писал Лайф, два льва умерли от коронавируса в зоопарке Adventure World в Японии. Хищники инфицировались в начале января и скончались в течение нескольких дней.

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Telegram-канал / Прокуратура Москвы

Арина Родионова
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