Два льва умерли от ковида в японском зоопарке

В зоопарке Adventure World в японском посёлке Сирахама два льва умерли от коронавируса, сообщает The Japan News со ссылкой на администрацию учреждения. Считается, что это первый случай заражения животных в зоопарках страны.

Хищники инфицировались в начале января и умерли в течение нескольких дней. Причиной смерти была названа пневмония, но Национальный институт инфекционных заболеваний выявил у львов ковид. В то же самое время инфекцию подхватили два смотрителя зоопарка. Предполагается, что именно они заразили животных. Симптомы CoViD-19 также были выявлены ещё у восьми львов.