Два льва умерли от ковида в японском зоопарке
The Japan News: Два льва умерли от коронавируса в зоопарке Adventure World в Японии
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В зоопарке Adventure World в японском посёлке Сирахама два льва умерли от коронавируса, сообщает The Japan News со ссылкой на администрацию учреждения. Считается, что это первый случай заражения животных в зоопарках страны.
Хищники инфицировались в начале января и умерли в течение нескольких дней. Причиной смерти была названа пневмония, но Национальный институт инфекционных заболеваний выявил у львов ковид. В то же самое время инфекцию подхватили два смотрителя зоопарка. Предполагается, что именно они заразили животных. Симптомы CoViD-19 также были выявлены ещё у восьми львов.
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Ранее в США заявили, что для выяснения происхождения CoViD-19 нужна помощь Китая. По словам руководителя Национальной разведки Соединённых Штатов Эврил Хэйнс, в разведывательном сообществе есть полное единство по поводу того, что вспышка не была вызвана биологическим оружием или генной инженерией.