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2 марта, 07:43

Хвостатые переносчики: В Британии придумали худший способ борьбы с ковидом, но не стали прибегать к нему

В Великобритании хотели уничтожить всех кошек в начале пандемии коронавируса

Власти Великобритании в самом начале пандемии коронавируса рассматривали возможность уничтожить всех домашних кошек в стране, так как они могли быть переносчиками заболевания. Об этом в эфире Channel 4 рассказал бывший замминистра здравоохранения королевства Джеймс Бетелл.

"Был момент, когда нам было совершенно неясно, могут ли домашние животные передавать эту болезнь. На самом деле, в какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придётся попросить общественность истребить всех кошек в Британии", — рассказал Бетелл.

Впрочем, до столь радикальных шагов британские власти не дошли и ограничились лишь рекомендацией не выпускать на улицу котов из домов, в которых живут заболевшие, а также не целовать животных.

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Обложка ©

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Артур Белкин
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