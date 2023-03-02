Хвостатые переносчики: В Британии придумали худший способ борьбы с ковидом, но не стали прибегать к нему

Власти Великобритании в самом начале пандемии коронавируса рассматривали возможность уничтожить всех домашних кошек в стране, так как они могли быть переносчиками заболевания. Об этом в эфире Channel 4 рассказал бывший замминистра здравоохранения королевства Джеймс Бетелл.

"Был момент, когда нам было совершенно неясно, могут ли домашние животные передавать эту болезнь. На самом деле, в какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придётся попросить общественность истребить всех кошек в Британии", — рассказал Бетелл.

Впрочем, до столь радикальных шагов британские власти не дошли и ограничились лишь рекомендацией не выпускать на улицу котов из домов, в которых живут заболевшие, а также не целовать животных.