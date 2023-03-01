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1 марта, 14:54

В Британии пенсионер сел в тюрьму после того, как позвонил в скорую 7000 раз

Британец сел в тюрьму после того, как 7000 раз позвонил в скорую и оскорбил медиков

В Британии 77-летний мужчина был приговорён к 39-месячному тюремному заключению после того, как в течение двух с половиной лет почти каждый день звонил в полицию и скорую помощь и оскорблял операторов экстренных служб. По данным Express, злостный "пожиратель времени" по имени Роджер Джексон сделал свыше семи тысяч звонков.

Он потратил более 400 часов диспетчеров, отвлекая их от важной работы. В беседе с операторами мужчина заявлял, что они позволяют людям "умирать как мухам", и призывал помогать тем, у кого есть коронавирус. Всё это сопровождалось нецензурной бранью и требованием "закрыть рот". Правоохранители заявили: в то время как мужчина отвлекал операторов, другим людям, у которых была по-настоящему экстренная ситуация, приходилось ждать.

"Джексон настойчиво звонил в течение нескольких лет, и поэтому до ареста в прошлом году ему неоднократно делали предупреждения из-за большого количества звонков. Частота звонков Джексона повлияла на способность контакт-центра предоставлять услуги населению, которое действительно нуждалось в помощи", — сказано в материале Express.

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Ранее Лайф писал, что школьник из Химок позвонил губернатору и под угрозой взрыва потребовал 50 граммов кокаина. При этом подросток заверил, что этого не делал и его самого пытались шантажировать.

Обложка ©

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Никита Осипов
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