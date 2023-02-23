Стало известно, скольких россиян бесит фраза "Ваш звонок очень важен для нас"

Специалисты сервиса сквозной аналитики, call tracking и управления рекламой Calltouch выявили самые раздражающие ответы компаний во время общения с клиентами. Выяснилось, что каждого третьего россиянина бесит фраза "Ваш звонок очень важен для нас". Результаты опроса имеются в распоряжении Лайфа.

Также 22,9% респондентов не любят использование в диалоге с компанией уменьшительно-ласкательных форм слов, а 20,1% опрошенных против обращения к ним на "ты". Также 16% россиян не нравятся односложные ответы, а 11,8% — стандартная формулировка "Вернусь к вам с ответом/обратной связью".

Вместе с тем аналитики проанализировали отношение пользователей к разным формулировкам и коммуникации с компаниями. Как оказалось, 43,5% респондентов больше всего отталкивают такие призывы к покупке, как "Последний шанс!", "Успейте купить!" и так далее. Ошибки в ударениях и окончаниях бесят каждого третьего (32,6%) россиянина.

Ещё 27,2% респондентов рассказали, что устали от рекламы с излишней демонстрацией уникальности товара и его превосходства. Так, если они видят слова-маркеры "самый лучший", "единственный", "первый" и так далее, то не реагируют на предложение. При этом каждого четвёртого россиянина раздражает сленг, в том числе слова "гуд", "вайб", "найс", и просторечия, например "спс" или "плиз". И лишь 18% респондентов против использования профессиональных терминов в рекламе.

Как объяснила директор по маркетингу Calltouch Виктория Одинцова, тренд на человекоцентричность бизнеса набирает обороты уже несколько лет и стал основным в 2023 году. Для того чтобы достучаться до своей аудитории, компании обязаны не просто учитывать запросы и желания клиентов в работе, а также выстраивать экологичные коммуникации, маркетинговые и бизнес-процессы вокруг личности.

"За каждой покупкой стоит человек. И, чтобы она состоялась, вы на 100% должны знать его проблемы, потребности и точно на них таргетироваться", — добавила Одинцова.

И этот подход подтвердило исследование: около трети россиян признались, что человечность бизнеса стала для них значительнее, чем год назад. А ещё, подчеркнули аналитики, в 2023 году им важно, чтобы компании при необходимости были готовы предоставить персонализированное и нестандартное решение (20,9%), оперативно подключались к решению их проблем (22,9%), были вежливы в общении (19%) и шли на компромиссы (13,7%).