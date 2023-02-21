Большинство россиян ненавидят соседей за "бесконечный ремонт и вечеринки"

В России могут установить единые "часы тишины" для всех регионов — беспокоить соседей будет запрещено с 14:00 до 16:00, а также с 22:00 до 7:00. По итогам опроса kp.ru выяснилось, что большинство (61%) россиян поддержат такую инициативу, потому что страдают от шумных соседей. В опросе приняли участие 9,3 тысячи человек.

Больше 40% респондентов заявили, что жильцы их дома не соблюдают режим тишины даже ночью. Половина из них (21%) пожаловались на постоянный детский плач и лай собак, 13% утверждают, что соседи "живут в нескончаемом ремонте" и мешают им спокойно отдыхать.

Ещё 19% отметили, что их соседи шумят несильно, а 8% россиян терпеть не могут постоянные вечеринки в соседней квартире. Полностью довольны жильцами дома только 18% участников, а 8% признались, что сами любят портить другим настроение.