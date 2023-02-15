Без животных и сигарет: Составлен портрет идеального арендатора посуточного жилья
Эксперт Кромочкин: Идеальный арендатор посуточного жилья не курит и выглядит опрятно
Идеальным арендатором посуточного жилья станет человек опрятного вида, без животных и вредных привычек. Об этом в беседе с Лайфом рассказал руководитель направления краткосрочной аренды "Авито.Недвижимость" Артём Кромочкин.
Курение разрешено лишь в 19,6% всех туристических объектов России, а арендодатели очень не любят курящих жильцов, ведь владельцу важно поддерживать квартиру в ухоженном виде. Поэтому собственники часто просят курящих постояльцев пользоваться личным или общим балконом, чтобы в помещении не присутствовал табачный запах.
Также арендодатели не очень любят людей с животными. По данным аналитиков, только 23% хозяев разрешают проживание с питомцами. Собственники переживают за сохранность квартиры и имущества в ней. Поэтому квартиранты с домашними животными, скорее всего, столкнутся с трудностями при поиске жилья. Кроме того, сдающие обращают внимание на внешний вид потенциального квартиросъёмщика.
"Если человек выглядит опрятно и следит за собой, значит, он будет следить и за тем, что его окружает, в частности за квартирой. Надевать смокинг или вечернее платье, конечно, не нужно, но советую выбрать такой образ, в котором не стыдно показаться людям. Не менее важно вежливо общаться с хозяином. При первом же разговоре старайтесь соблюдать банальные правила приличия. Представьтесь, кто вы, с какой целью планируете снять жильё", — рекомендует Кромочкин.
В-четвёртых, арендодатели предъявляют требования к возрасту квартиранта. Так, идеальным жильцом считается человек среднего возраста и выше. По мнению владельцев квартир, надёжный жилец — это тот, который уже достиг зрелости. И ещё один параметр, по которому собственники жилья оценивают квартиранта, — это цель визита. Привлекательным считается тот, кто приехал с рабочими или туристическими целями, так как такие арендаторы, скорее всего, не будут звать гостей и устраивать тусовки. Хозяева очень боятся нарушения режима тишины, проблем с соседями и различных инцидентов в квартире.
Ранее эксперт Дмитрий Алексеев рассказал, как не прогадать при выборе района для покупки жилья. По словам руководителя направления первичной недвижимости сервиса "Авито.Недвижимость", чаще всего россияне довольны жильём, если поблизости от него есть супермаркеты, салоны красоты, спортивные площадки и детские сады. А вот больше всего им не хватает банкоматов, поликлиник и парковок.
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