Без животных и сигарет: Составлен портрет идеального арендатора посуточного жилья

Идеальным арендатором посуточного жилья станет человек опрятного вида, без животных и вредных привычек. Об этом в беседе с Лайфом рассказал руководитель направления краткосрочной аренды "Авито.Недвижимость" Артём Кромочкин.

Курение разрешено лишь в 19,6% всех туристических объектов России, а арендодатели очень не любят курящих жильцов, ведь владельцу важно поддерживать квартиру в ухоженном виде. Поэтому собственники часто просят курящих постояльцев пользоваться личным или общим балконом, чтобы в помещении не присутствовал табачный запах.

Также арендодатели не очень любят людей с животными. По данным аналитиков, только 23% хозяев разрешают проживание с питомцами. Собственники переживают за сохранность квартиры и имущества в ней. Поэтому квартиранты с домашними животными, скорее всего, столкнутся с трудностями при поиске жилья. Кроме того, сдающие обращают внимание на внешний вид потенциального квартиросъёмщика.

"Если человек выглядит опрятно и следит за собой, значит, он будет следить и за тем, что его окружает, в частности за квартирой. Надевать смокинг или вечернее платье, конечно, не нужно, но советую выбрать такой образ, в котором не стыдно показаться людям. Не менее важно вежливо общаться с хозяином. При первом же разговоре старайтесь соблюдать банальные правила приличия. Представьтесь, кто вы, с какой целью планируете снять жильё", — рекомендует Кромочкин.

В-четвёртых, арендодатели предъявляют требования к возрасту квартиранта. Так, идеальным жильцом считается человек среднего возраста и выше. По мнению владельцев квартир, надёжный жилец — это тот, который уже достиг зрелости. И ещё один параметр, по которому собственники жилья оценивают квартиранта, — это цель визита. Привлекательным считается тот, кто приехал с рабочими или туристическими целями, так как такие арендаторы, скорее всего, не будут звать гостей и устраивать тусовки. Хозяева очень боятся нарушения режима тишины, проблем с соседями и различных инцидентов в квартире.