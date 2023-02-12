Магазины, метро и банкоматы: Эксперт рассказал, как не прогадать при выборе района для покупки жилья

Перед покупкой недвижимости крайне важно изучить район, где вы хотите обосноваться в будущем, понять все его плюсы и минусы. О том, как сделать это правильно, чтобы потом не жалеть, Лайфу рассказал руководитель направления первичной недвижимости сервиса "Авито.Недвижимость" Дмитрий Алексеев.

Среди стандартных критериев, на которые стоит обращать внимание при выборе района будущей квартиры: социальная инфраструктура, супермаркеты, аптеки, транспортная доступность, экология, наличие парков, уровень шума, безопасность и перспективы развития. Чаще всего россияне довольны жильём, если у них поблизости есть супермаркеты, салоны красоты, спортивные площадки и детские сады. А вот больше всего им не хватает банкоматов, поликлиник и парковок. Кроме того, жители столицы иногда отмечают проблемы с транспортной доступностью.

"Важно оценить, как далеко находится ближайшая станция метро, МЦК, МЦД или автобусная остановка и проанализировать, сколько времени и денег вы будете тратить на дорогу. Возможно, выгоднее будет купить квартиру подороже, но в более доступном районе, чем заплатить меньше и мучаться с двухчасовой дорогой до дома", — отметил Алексеев.

При выборе ЖК эксперт советует доехать до него "своим ходом", чтобы понять, сколько времени будет уходить на дорогу, а также выбирать удобные транспортные маршруты. Кроме этого, перед покупкой квартиры очень важно опираться на собственные потребности. К примеру, семьям с маленькими детьми необходимо поискать доступные детские сады, водителям автомобилей будет полезным изучить наличие парковок возле дома, а также стоит выяснить перспективы развития районов. Немаловажно будет и пообщаться с местными жителями. Сделать это можно на различных сайтах и форумах, например в Москве это domkad.ru или pronovostroy.ru.