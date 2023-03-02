Терапевт объяснила, как солнечная погода влияет на заболеваемость гриппом и ОРВИ

Солнечный свет напрямую влияет на продолжительность сезона гриппа и ОРВИ. Об этом заявила врач-терапевт Диляра Абрарова. Как она пояснила, дело в том, что интенсивный солнечный свет, содержащий ультрафиолетовое излучение, помогает укреплять иммунную систему. В результате вирусы гриппа типа А и В активны зимой и в начале весны, а позже их распространение замедляется.

По словам медика, эпидемии гриппа и ОРВИ в больших городах, как правило, длятся порядка восьми недель. И чем раньше придёт весна, тем меньше люди будут подвержены подобным вирусным недугам.

"Солнечный свет способствует выработке витамина D, участвующего в укреплении иммунной системы и защите организма от вирусных инфекций, в том числе и против CoViD-19. Именно поэтому весной и летом мы реже болеем", — пояснила URA.ru Абрарова.

Она отметила, что в 2020–2021 году ситуация была нестандартной, так как вирусы гриппа вытеснил коронавирус. Причина в том, что людям пришлось активно самоизолироваться, что спасло их от многих сезонных заболеваний.