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27 февраля, 22:55

Россиянам объяснили, можно ли заразиться гриппом второй раз подряд

Терапевт Илларионова: Человек может повторно заболеть гриппом при ослаблении иммунитета

Человек может повторно заболеть гриппом в случае ослабления иммунитета. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала терапевт Татьяна Илларионова.

По словам медика, в группе риска находятся те, кто переносит болезнь "на ногах", беременные женщины, дети до пяти лет без необходимого противовирусного иммунитета, взрослые старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями сосудистой системы, органов дыхания и мочеполовой системы.

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"Если человек переболел гриппом А, велика вероятность того, что он заболеет гриппом В, поскольку это совсем другой вирус и против него формируется другой иммунитет", — пояснила эксперт.

Как отметила Илларионова, грипп B протекает менее остро по сравнению с гриппом А. При этом заразиться ими человек может в любом порядке, потому что у вирусов разная структура. Уберечься помогут влажная уборка и проветривание помещений. Также необходимо носить маску, сбалансированно питаться, чаще мыть руки и помнить про необходимость приёма витаминов, а именно С. Если кто-то из членов семьи всё же заболел, ему необходимо выделить отдельный набор посуды.

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Ранее дерматолог рассказала, что грипп и другие вирусные заболевания могут вызывать старение кожи и появление комедонов — неприятных образований, похожих на точки. По словам Татьяны Серебряковой, при заболевании гриппом все ресурсы организм направляет на борьбу с вирусом в крови.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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