Россиянам объяснили, можно ли заразиться гриппом второй раз подряд

Человек может повторно заболеть гриппом в случае ослабления иммунитета. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала терапевт Татьяна Илларионова.

По словам медика, в группе риска находятся те, кто переносит болезнь "на ногах", беременные женщины, дети до пяти лет без необходимого противовирусного иммунитета, взрослые старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями сосудистой системы, органов дыхания и мочеполовой системы.

"Если человек переболел гриппом А, велика вероятность того, что он заболеет гриппом В, поскольку это совсем другой вирус и против него формируется другой иммунитет", — пояснила эксперт.

Как отметила Илларионова, грипп B протекает менее остро по сравнению с гриппом А. При этом заразиться ими человек может в любом порядке, потому что у вирусов разная структура. Уберечься помогут влажная уборка и проветривание помещений. Также необходимо носить маску, сбалансированно питаться, чаще мыть руки и помнить про необходимость приёма витаминов, а именно С. Если кто-то из членов семьи всё же заболел, ему необходимо выделить отдельный набор посуды.