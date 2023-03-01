В ВОЗ предупредили человечество об угрозе новой пандемии
Эпидемиолог ВОЗ Пибоди призвал мир готовиться к пандемии птичьего гриппа
Мировое сообщество должно подготовиться к тому, что птичий грипп, приобретя способность передаваться от человека к человеку, может привести к новой пандемии. Об этом заявил эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди.
"Есть опасение, что вирус птичьего гриппа приобретёт способность передаваться от человека к человеку, причём устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. Мы должны подготовиться к этому. Научное сообщество изучает генетическую последовательность этих вирусов, чтобы следить за ними, а также разрабатывать вакцины, которые будут доступны в случае необходимости", — заявил эксперт в интервью газете El Pais.
По словам специалиста, новая вспышка птичьего гриппа, уничтожившая миллионы домашней и дикой птицы по всему миру, началась два-три года назад из-за особого типа вируса A(H5N1). Пибоди призвал быть внимательными и не поднимать умирающих или мёртвых птиц или других животных. Также он подчеркнул, что работники птицефабрик должны быть хорошо защищены.
По данным ВОЗ, с 2003 года по 25 февраля 2023 года в мире зарегистрировано 873 случая заражения людей гриппом А (H5N1) в 23 странах, умерло 458 человек.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил, что пандемия ковида закончится, но сам коронавирус никуда не уйдёт. Эксперт допускает, что новые варианты инфекции могут оказаться более заразными, однако это будет купироваться коллективным иммунитетом, выработанным вакцинацией и опытом болезни у многих граждан.
ТАСС / Владимир Гердо