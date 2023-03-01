В ВОЗ предупредили человечество об угрозе новой пандемии

Мировое сообщество должно подготовиться к тому, что птичий грипп, приобретя способность передаваться от человека к человеку, может привести к новой пандемии. Об этом заявил эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди.

"Есть опасение, что вирус птичьего гриппа приобретёт способность передаваться от человека к человеку, причём устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. Мы должны подготовиться к этому. Научное сообщество изучает генетическую последовательность этих вирусов, чтобы следить за ними, а также разрабатывать вакцины, которые будут доступны в случае необходимости", — заявил эксперт в интервью газете El Pais.

По словам специалиста, новая вспышка птичьего гриппа, уничтожившая миллионы домашней и дикой птицы по всему миру, началась два-три года назад из-за особого типа вируса A(H5N1). Пибоди призвал быть внимательными и не поднимать умирающих или мёртвых птиц или других животных. Также он подчеркнул, что работники птицефабрик должны быть хорошо защищены.

По данным ВОЗ, с 2003 года по 25 февраля 2023 года в мире зарегистрировано 873 случая заражения людей гриппом А (H5N1) в 23 странах, умерло 458 человек.