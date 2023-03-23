Зоопарк составил досье на своих "зверей-преступников", которые доведут до истерики любого

Сотрудники зоопарка в Барнауле установили на территории доску позора, где разместили фотографии провинившихся подопечных. Об этом сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Под каждым изображением жителей зоопарка можно прочитать шутливое досье с описанием их "преступлений".

"Белый павлин Сахарок. За регулярные побеги из собственных владений и попытки рейдерских захватов в отношении своих соседей ослицы и пони", — написано под фотографией павлина.

Также на "доске позора" красуется бенгальский тигр Маяк и верблюдиха Вика. Её наругали за "регулярные обплёвывания ветеринарного врача".