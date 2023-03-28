Ветеринар объяснил, как обычный кот из Тюмени смог дожить до 26 лет
Ветеринар Шеляков назвал генетику причиной долгой жизни кота-рекордсмена Дашуна
Обложка © Книга рекордов России
Тюменский кот по кличке Дашун прожил до 26 лет благодаря хорошей генетике. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru, комментируя смерть хвостатого долгожителя, занесённого в Книгу рекордов России.
"Генетика. Здесь другого нет объяснения. Различные попытки связать со здоровым образом жизни... Не всегда это зависит от питания, условий содержания. Во многом зависит, конечно, но окончательную точку ставит генетика", — уточнил специалист.
Он отметил, что и среди людей часто встречаются долгожители, которые ведут неправильный образ жизни и имеют кучу вредных привычек, но при этом генетически обладают предрасположенностью дожить до глубокой старости. Шеляков уверен, что с животными происходит так же. В среднем кошки живут 15 лет, но исключения из правил встречаются, подчеркнул он.
Напомним, в Тюмени в возрасте 26 лет умер кот Дашун. Он был занесён в Книгу рекордов России из-за долгожительства. По словам хозяйки Эльвиры Чаниевой, всё дело в любви и заботе.