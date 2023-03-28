Ветеринар объяснил, как обычный кот из Тюмени смог дожить до 26 лет

Тюменский кот по кличке Дашун прожил до 26 лет благодаря хорошей генетике. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru , комментируя смерть хвостатого долгожителя, занесённого в Книгу рекордов России.

Он отметил, что и среди людей часто встречаются долгожители, которые ведут неправильный образ жизни и имеют кучу вредных привычек, но при этом генетически обладают предрасположенностью дожить до глубокой старости. Шеляков уверен, что с животными происходит так же. В среднем кошки живут 15 лет, но исключения из правил встречаются, подчеркнул он.