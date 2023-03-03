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3 марта, 14:22

Умер музейный кот Филимон из Выборгского замка

Музейный кот Филимон из Выборгского замка в Ленинградской области умер от рака

<p>Кот Филимон. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-7182403_5910?z=photo-7182403_457240970/wall-7182403_5910" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vyborgcastle</a></p>

Кот Филимон. Обложка © VK / vyborgcastle

В Ленинградской области умер известный музейный кот Филимон из Выборгского замка. Об этом сообщает пресс-служба Выборгского объединённого музея-заповедника.

"2 марта 2023 года закончил свой земной путь Сэр Филимон — отныне Филимон Великолепный. Он прожил почти восемнадцать лет, из которых последние тринадцать — на Замковом острове, а из тринадцати последние 6,5 года — в официальной должности старшего нау-мяучного сотрудника научного отдела Выборгского объединённого музея-заповедника. Это де-юре. Де-факто же Филимон — единственный настоящий хозяин замка в этот период, поскольку это было его жилище", — говорится в сообщении.

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В музее отметили, что кот выходил приветствовать многочисленных гостей замка, позволяя себя фотографировать, умело и эффектно позировал при этом, а некоторым даже позволял себя погладить. Территорию острова он содержал в порядке, тщательно контролировал популяцию полёвок и крыс и изгонял "чужаков". Был строгим прорабом на объектах реставрации, бесстрашно забираясь в самые проблемные места. Иногда при этом получал производственные травмы, поэтому тело его, как у настоящего рыцаря, украшали шрамы.

Причиной смерти кота Филимона стал неоперабельный рак.

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Ранее Филимон вошёл в топ-10 котиков 2022 года. Старший мяучный сотрудник Выборгского замка занял третье место. Также Лайф рассказывал, что Филимон пропадал в прошлом году. Однако спустя несколько часов "сэра" удалось найти. Сотрудники заповедника рассказали, что пушистого обнаружили местные жительницы.

Никита Никонов
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