Умер музейный кот Филимон из Выборгского замка

В Ленинградской области умер известный музейный кот Филимон из Выборгского замка. Об этом сообщает пресс-служба Выборгского объединённого музея-заповедника.

"2 марта 2023 года закончил свой земной путь Сэр Филимон — отныне Филимон Великолепный. Он прожил почти восемнадцать лет, из которых последние тринадцать — на Замковом острове, а из тринадцати последние 6,5 года — в официальной должности старшего нау-мяучного сотрудника научного отдела Выборгского объединённого музея-заповедника. Это де-юре. Де-факто же Филимон — единственный настоящий хозяин замка в этот период, поскольку это было его жилище", — говорится в сообщении.

В музее отметили, что кот выходил приветствовать многочисленных гостей замка, позволяя себя фотографировать, умело и эффектно позировал при этом, а некоторым даже позволял себя погладить. Территорию острова он содержал в порядке, тщательно контролировал популяцию полёвок и крыс и изгонял "чужаков". Был строгим прорабом на объектах реставрации, бесстрашно забираясь в самые проблемные места. Иногда при этом получал производственные травмы, поэтому тело его, как у настоящего рыцаря, украшали шрамы.

Причиной смерти кота Филимона стал неоперабельный рак.