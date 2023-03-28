Умер самый старый кот России — 26-летний Дашун из Тюмени

28 марта в Тюмени умер самый старый кот России — хвостатому по кличке Дашун было 26 лет. Смерть любимого питомца подтвердила его хозяйка Эльвира Чаниева.

В сентябре 2021 года сиамский кот был внесён в Книгу рекордов России в категории "Наибольший возраст сиамской кошки". В последнее время Дашун часто болел — были проблемы с лапами и глазами, мало ходил, много спал.

"Дашун умер сегодня ночью. В последнее время он был слаб, но ещё ходил, реагировал, мог куда-то запрыгнуть, спрыгнуть. В основном хотел сидеть у окошка, дышать свежим воздухом. Он был под присмотром ветеринаров, ставили уколы от мочекаменной болезни, а в последнюю неделю резко похудел", — рассказала Эльвира РИА "Новости".

Журналист kp.ru побывала в гостях у котика несколько недель назад и успела запечатлеть последние дни его жизни. Дашун любил наблюдать за людьми на улице через окно.

Самый старый кот России Дашун. Фото © kp.ru / Виктория Гаврик