"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 11:45

Понимают, когда плохо и больно: Как и почему коты "читают" мысли хозяина

Психолог Кирьянова: Коты так хорошо чувствуют хозяина, что даже могут считывать его мысли

В неофициальный день кошек, который отмечается во всём мире 1 марта, психолог Анна Кирьянова рассказала, что эти пушистики так хорошо чувствуют эмоциональное состояние хозяина, что нередко могут даже "считывать" его мысли.

"У человека с котом и кошкой образуется удивительная связь. Так, кот буквально может читать мысли своего хозяина. Понимают, когда ему плохо, больно, предупреждают об опасности, много таких случаев", — отметила специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

Многие владельцы удивляются тому, как пушистые питомцы заранее встречают их дома с улицы. По словам психолога, некоторые связывают это с тем, что человек возвращается примерно в одно и то же время, но это не всегда так.

От каких болезней лечат кошки

От каких болезней лечат кошки

Ранее ветеринар Татьяна Гольнева объяснила кошатникам, что такое молочный шаг и почему пушистики мнут хозяев лапами. А ещё специалист рассказала, что в молодом возрасте годы кошки идут быстро. Так, половозрелой она становится с 10 месяцев, а после одного года рост замедляется.

Обложка ©

Freepik / ArthurHidden

Наталья Исакова
  • Новости
  • Животные/ домашние питомцы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров