Понимают, когда плохо и больно: Как и почему коты "читают" мысли хозяина

В неофициальный день кошек, который отмечается во всём мире 1 марта, психолог Анна Кирьянова рассказала, что эти пушистики так хорошо чувствуют эмоциональное состояние хозяина, что нередко могут даже "считывать" его мысли.

"У человека с котом и кошкой образуется удивительная связь. Так, кот буквально может читать мысли своего хозяина. Понимают, когда ему плохо, больно, предупреждают об опасности, много таких случаев", — отметила специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

Многие владельцы удивляются тому, как пушистые питомцы заранее встречают их дома с улицы. По словам психолога, некоторые связывают это с тем, что человек возвращается примерно в одно и то же время, но это не всегда так.