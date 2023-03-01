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1 марта, 09:13

Кошатникам объяснили, что такое молочный шаг и почему кошки мнут хозяев лапами

Ветеринар Гольнева: Кошка мнёт хозяина лапами, когда ассоциирует его со своей мамой

Когда кошка мнёт своего хозяина лапами или место рядом с ним, это означает, что она ассоциирует его с мамой. Об этом в беседе с РИАМО рассказала ветеринарный врач сети ветклиник "Василёк" Татьяна Гольнева.

Она объяснила, что когда котёнок ещё маленький, то специально мнёт живот своей мамы во время кормления — так молоко легче течёт. Такой своеобразный массаж и называется молочным шагом.

"Когда взрослая кошка делает то же самое на владельце или, допустим, рядом с вами — это значит, что она испытывает чувство удовлетворения, расслабления и полного покоя. То есть это состояние полного умиротворения — кошка ассоциирует вас со своей мамой", — объяснила специалист.

А ещё Гольнева рассказала, что в молодом возрасте годы кошки идут быстро. Так, половозрелой она становится с 10 месяцев, а после одного года рост замедляется. В этом возрасте хвостатую можно сравнить с 22–24-летним человеком. Однако если считать по этой градации, то кошка должна жить не больше четырёх-пяти лет, но это не так.

"В молодом возрасте этот счёт идёт гораздо быстрее, а потом замедляется. Пятнадцатилетняя кошка — это как 90 лет у человека", — добавила Гольнева.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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