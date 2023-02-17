Зоопсихологи рассказали, могут ли кошки любить людей

Кошки не могут любить людей, в частности хозяев, потому что у них в принципе отсутствуют чувства, а различные манеры их поведения не стоит объяснять явлениями из человеческого мира. Об этом "Газете.ru" рассказал заведующий центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа зоопсихолог и кандидат психологических наук Иван Хватов.

"Прежде чем полюбить, человек должен обобщить множество различных ситуаций, при которых он взаимодействовал с другим человеком, чтобы сформировать к нему отношение, раскрыв для себя его индивидуальность. У животных такие феномены отсутствуют. Правда, не стоит их принижать. Просто не надо экстраполировать на животных особенности человеческой психики", — отметил он.

По словам специалиста, у кошек есть лишь привязанность, причём не к человеку, а к какому-либо месту. Кроме того, они способны испытывать положительные эмоции, однако называть это любовью к хозяину нельзя. Как заметила зоопсихолог центра "Верность" Галина Бородулина, кошка или кот могут лежать на коленях у хозяина или же тереться о ноги по разным причинам. Так они, например, просят покормить их.

"Даже мурчанием кошка часто выражает не любовь и привязанность, а просто пытается успокоить себя", — добавила эксперт.