Росгвардейцы спасли упавшую в канализационный люк собаку в Липецке
В Липецке собака упала в канализационный люк, однако её заметили патрулировавшие улицы сотрудники Росгвардии и спасли. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В Липецке собака упала в канализационный люк, но была спасена © t.me / Mash
Правоохранители услышали, как пёс скулит. Ориентируясь на звук, вышли к люку и увидели упавшего пса. На помощь были вызваны сотрудники собачьего приюта. Совместными усилиями животное удалось вытащить на поверхность.
В приюте на собаке заметили ошейник с кличкой и нашли хозяев через соцсети.
Ранее Лайф писал, что владельцы собак потребовали запретить продажи нового лекарства OkVet, которое отравляет питомцев. После приёма животные шатались, не ориентировались в пространстве, не реагировали на голос, тяжело дышали, а после и вовсе стали биться в судорогах и пускать пену изо рта.
Кадр видео t.me / Mash