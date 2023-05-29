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29 мая, 20:45

Росгвардейцы спасли упавшую в канализационный люк собаку в Липецке

В Липецке собака упала в канализационный люк, однако её заметили патрулировавшие улицы сотрудники Росгвардии и спасли. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В Липецке собака упала в канализационный люк, но была спасена © t.me / Mash

Правоохранители услышали, как пёс скулит. Ориентируясь на звук, вышли к люку и увидели упавшего пса. На помощь были вызваны сотрудники собачьего приюта. Совместными усилиями животное удалось вытащить на поверхность.

В приюте на собаке заметили ошейник с кличкой и нашли хозяев через соцсети.

На Ямале спасли примёрзшую ко льду годовалую сову

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Ранее Лайф писал, что владельцы собак потребовали запретить продажи нового лекарства OkVet, которое отравляет питомцев. После приёма животные шатались, не ориентировались в пространстве, не реагировали на голос, тяжело дышали, а после и вовсе стали биться в судорогах и пускать пену изо рта.

Обложка ©

Кадр видео t.me / Mash

Лариса Сафронова
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