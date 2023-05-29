Росгвардейцы спасли упавшую в канализационный люк собаку в Липецке

В Липецке собака упала в канализационный люк, однако её заметили патрулировавшие улицы сотрудники Росгвардии и спасли. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В Липецке собака упала в канализационный люк, но была спасена © t.me / Mash

Правоохранители услышали, как пёс скулит. Ориентируясь на звук, вышли к люку и увидели упавшего пса. На помощь были вызваны сотрудники собачьего приюта. Совместными усилиями животное удалось вытащить на поверхность.

В приюте на собаке заметили ошейник с кличкой и нашли хозяев через соцсети.