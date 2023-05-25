На Ямале спасли примёрзшую ко льду годовалую сову

На Ямале спасли замёрзшую годовалую сову. Как рассказали в региональном департаменте природных ресурсов, это произошло в селе Яр-Сале. Молодую особь ястребиной совы заметили прохожие под припаркованной машиной.

Как сообщили в ведомстве, годовалая птица была слаба и примёрзла ко льду. Её доставили в приют для животных "Друг", где нового постояльца осмотрели специалисты центра ветеринарии.

Как уточняется, сейчас состояние совы оценивается как удовлетворительное. Отогревшись, птица стала показывать характер, вырываться из рук. Когда хищник окрепнет, "его выпустят на свободу подальше от населённого пункта".