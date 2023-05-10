Полуживую собаку спасли из мазутной ямы в Биробиджане и подарили ей второй день рождения

В Биробиджане спасатели вытащили собаку, застрявшую в мазутной яме. Бедное животное погрязло в гудроне почти полностью и уже смирилось с участью, однако на помощь пришли неравнодушные люди. Трогательную историю и кадры, от которых на глаза наворачиваются слёзы, публикует Главное управление МЧС РФ по Еврейской автономной области.

В Биробиджане спасатели вытащили собаку из мазутной ямы. Видео © Telegram / МЧСЕАО

Животное удалось найти на территории бывшего завода "Дальсельмаш" благодаря еле слышному скулежу. Когда на место прибыли спасатели, из чёрного "озера" торчали лишь один глаз, ухо и кончик носа — собака держалась из последних сил и была сильно истощена.

"Вся погружённая [в мазут], и вон туловище торчит рыжего [цвета]. Вот это всё в гудроне", — говорит спасатель Максим Хохленков за кадром.

В итоге сотрудники МЧС подложили доски и начали операцию по спасению хвостатого. Максим признался, что вытащить пострадавшего было очень сложно: когда он тянул за поводок, животное задыхалось, а когда ослаблял — опять тонуло. Через час собаку удалось вызволить из цепких мазутных лап.

Как пишет SHOT, местные, взволнованные тем, что участь пса в следующий раз может повторить чей-нибудь ребёнок, уже забили тревогу и обратились в мэрию. В администрации пообещали во всём разобраться, а пока место ЧП лишь обозначили лентой.

Спасённая собака. Фото © SHOT

К настоящему моменту пса почти отмыли, уже отогрели в махровом халате и теперь ищут новых хозяев. По словам волонтёров, некоторое время собаку всё же придётся оттирать маслом от мазута, но она уже весьма бодро скачет по приюту и играет.