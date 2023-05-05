Истощённого и раненого львёнка хитростью спасли от мнительного хозяина в Уфе

В Уфе спасли маленькую львицу, которую продавали через соцсети. Об этом Лайфу рассказал руководитель Центра реабилитации диких животных "Пин и Пуф" Дмитрий Стрельников.

В Уфе спасли раненую львицу. Видео © LIFE

"В социальных сетях появились кадры с выгуливаемым по городу львёнком. Как только появились эти кадры, Росприроднадзор начал мониторинг этой ситуации. Я непосредственно, как общественный инспектор, начал этот мониторинг", — рассказал Стрельников, напомнив, что выгул подобной категории животных запрещён в публичных местах.

Зоозащитники увидели на "Авито" объявление о продаже хищника за 300 тысяч рублей и назначили встречу. Сначала она сорвалась из-за подозрений продавца, однако затем с ним всё же удалось встретиться. Все документы на животное оказались поддельными.

"Мы предложили предоставить этого львёнка в парк культуры и отдыха "Саванна" на временное хранение под наш надзор. Львёнок довольно-таки истощённый. Мы проводим его обследование", — сказал Стрельников.

Изначально специалисты думали, что у маленького хищника только небольшие раны на голове и лапе, однако оказалось, что также есть проблемы с кишечником, нарушен процесс питания. Попутно выяснилось, что это самка. После того как малышку подлечат, ей будут подыскивать место для постоянного проживания.