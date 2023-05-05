Истощённого и раненого львёнка хитростью спасли от мнительного хозяина в Уфе
В Уфе спасли раненую львицу, которую продавали на "Авито" за 300 тысяч
В Уфе спасли маленькую львицу, которую продавали через соцсети. Об этом Лайфу рассказал руководитель Центра реабилитации диких животных "Пин и Пуф" Дмитрий Стрельников.
В Уфе спасли раненую львицу. Видео © LIFE
"В социальных сетях появились кадры с выгуливаемым по городу львёнком. Как только появились эти кадры, Росприроднадзор начал мониторинг этой ситуации. Я непосредственно, как общественный инспектор, начал этот мониторинг", — рассказал Стрельников, напомнив, что выгул подобной категории животных запрещён в публичных местах.
Зоозащитники увидели на "Авито" объявление о продаже хищника за 300 тысяч рублей и назначили встречу. Сначала она сорвалась из-за подозрений продавца, однако затем с ним всё же удалось встретиться. Все документы на животное оказались поддельными.
"Мы предложили предоставить этого львёнка в парк культуры и отдыха "Саванна" на временное хранение под наш надзор. Львёнок довольно-таки истощённый. Мы проводим его обследование", — сказал Стрельников.
Изначально специалисты думали, что у маленького хищника только небольшие раны на голове и лапе, однако оказалось, что также есть проблемы с кишечником, нарушен процесс питания. Попутно выяснилось, что это самка. После того как малышку подлечат, ей будут подыскивать место для постоянного проживания.
Ранее Ленинградский зоопарк показал тигрёнка из Мариуполя, которого вырастила собака. Также там объяснили, почему дали пушистому новую кличку — Мистер Мурф.
LIFE