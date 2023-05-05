КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

5 мая, 14:29

"Мистер Мурф": В Ленинградском зоопарке, объяснили, почему дали мариупольскому тигрёнку новую кличку

Ленинградский зоопарк показал тигрёнка из Мариуполя, которого вырастила собака

<p>Тигрёнок Зевс из Мариуполя, которого выкормила собака. Обложка © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-05-05/mister-murf-leningradskiy-zoopark-pokazal-tigrenka-iz-mariupolya-vykormlennogo-sobakoy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a> / Роман Пименов</p>

Тигрёнок Зевс из Мариуполя, которого выкормила собака. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Роман Пименов

Ленинградский зоопарк показал одного из четырёх тигрят из Донбасса, которых выкормила собака. Полосатый хищник родился в Мариуполе ещё девять месяцев назад. Тогда мама-тигрица отказалась от новорождённых, и их отдали местной овчарке, которая приняла их как родных, пишет газета "Петербургский дневник".

В итоге двух из четырёх тигрят забрали в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Тигрица Опелька попала на реабилитацию в 47-й регион, а Зевс поселился в Ленинградском зоопарке. Он тигр-гибрид, родился от родителей разных подвидов — амурского и суматранского. Животное в зоопарке вылечили от рахита, давали лекарства, витамины и хорошо кормили, поэтому на сегодняшний день он чувствует себя прекрасно. Кстати, Зевс там на особом счету, потому что обладает прекрасным характером. Тигр уже не боится людей: привык к ним и со многими играет, даже с посетителями.

Тигрёнок Зевс из Мариуполя, которого выкормила собака. Видео © Telegram / Петербургский дневник / Роман Пименов

Дикий кот уже обзавёлся своими привычками и чертами. Например, ему очень нравятся живые деревья в вольере и вода. Кроме того, он очень разговорчив и постоянно "вокализирует", из-за чего его даже прозвали в зоопарке "Мистер Мурф" — именно такой звук тигры издают во время приветствия. Кстати, он растёт настоящим гурманом и любителем вкусняшек. Говорят, хищник совсем не прочь полакомиться вкусненьким, любит красную и белую рыбу, говядину и курицу.

"Зевс — гвоздь программы, все его очень любят, а мы особенно", — признались сотрудники Ленинградского зоопарка.

Зоопарк составил досье на своих "зверей-преступников", которые доведут до истерики любого

Зоопарк составил досье на своих "зверей-преступников", которые доведут до истерики любого

А ранее Лайф рассказывал, что "Активные граждане" Москвы выбрали имя детёнышу мандрила, который родился в столичном зоопарке. Участие приняли более 160 тысяч человек. В итоге больше всего голосов набрал вариант Конго — в честь страны, где в основном обитают его собратья.

Николь Вербер
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров