"Мистер Мурф": В Ленинградском зоопарке, объяснили, почему дали мариупольскому тигрёнку новую кличку

Ленинградский зоопарк показал одного из четырёх тигрят из Донбасса, которых выкормила собака. Полосатый хищник родился в Мариуполе ещё девять месяцев назад. Тогда мама-тигрица отказалась от новорождённых, и их отдали местной овчарке, которая приняла их как родных, пишет газета "Петербургский дневник".

В итоге двух из четырёх тигрят забрали в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Тигрица Опелька попала на реабилитацию в 47-й регион, а Зевс поселился в Ленинградском зоопарке. Он тигр-гибрид, родился от родителей разных подвидов — амурского и суматранского. Животное в зоопарке вылечили от рахита, давали лекарства, витамины и хорошо кормили, поэтому на сегодняшний день он чувствует себя прекрасно. Кстати, Зевс там на особом счету, потому что обладает прекрасным характером. Тигр уже не боится людей: привык к ним и со многими играет, даже с посетителями.

Тигрёнок Зевс из Мариуполя, которого выкормила собака. Видео © Telegram / Петербургский дневник / Роман Пименов

Дикий кот уже обзавёлся своими привычками и чертами. Например, ему очень нравятся живые деревья в вольере и вода. Кроме того, он очень разговорчив и постоянно "вокализирует", из-за чего его даже прозвали в зоопарке "Мистер Мурф" — именно такой звук тигры издают во время приветствия. Кстати, он растёт настоящим гурманом и любителем вкусняшек. Говорят, хищник совсем не прочь полакомиться вкусненьким, любит красную и белую рыбу, говядину и курицу.

"Зевс — гвоздь программы, все его очень любят, а мы особенно", — признались сотрудники Ленинградского зоопарка.