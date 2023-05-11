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11 мая, 18:09

Умирающую нерпу спасли из Ладожского озера

В Ленобласти зоозащитники спасли умирающую нерпу из Ладожского озера

<p>Спасённая ладожская нерпа. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/sealrescue" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Спасение тюленей"</a></p>

Спасённая ладожская нерпа. Обложка © VK / "Спасение тюленей"

В Ленобласти зоозащитники спасли истощённую ладожскую нерпу, найденную на реке Бурная. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на публикацию проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих "Спасение тюленей".

"Ещё одна тощенькая ладожская нерпулька приехала к нам с реки Бурная близ села Запорожское. Пока дожидалась нас, сидела на дне лодки и угощалась свежевыловленной корюшкой, которой её потчевали добрые люди", — рассказали зоозащитники.

Зоозащитники показали спасённую нерпу. Видео © VK / "Спасение тюленей"

Зверька обнаружили в Приозерском районе 10 мая, а сегодня нерпу доставили в центр реабилитации морских млекопитающих в посёлке Репино. В комментариях под публикацией пользователи заметили, что "в Московской области такие милахи не водятся", и поблагодарили спасателей.

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Ирина Фальке
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