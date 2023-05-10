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10 мая, 13:20

20 кошек провели с умершей хозяйкой целый месяц в одной квартире в Кемерове

Десятки истощённых кошек нашли в квартире умершей жительницы Кемерова

В Кемерове два десятка кошек целый месяц провели в квартире взаперти с умершей хозяйкой. Кадры с места публикует Mash Siberia.

Десятки истощённых кошек нашли в квартире умершей жительницы Кемерова. Видео © Telegram / Mash Siberia

Никто не знал о смерти женщины, пока соседи не почувствовали неприятный запах. Когда полицейские открыли квартиру, внутри лежало тело умершей, которое уже начало разлагаться. Помимо него в квартире оказалось не менее 20 голодных истощённых и обезвоженных котов. За время "заточения" они даже успели немного обглодать тело своей хозяйки.

На помощь шерстяным беднягам пришли волонтёры. Неравнодушные добровольцы подкармливали и начали подыскивать животным новые дома. Вот только появилась проблема: кто-то открыл дверь и выпустил всех хвостатых в подъезд.

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Ранее Лайф рассказывал, что в захламлённой квартире умершей крымчанки обнаружили десятки истощённых животных. Помимо горы мусора в жилье оказалось пять голубей в клетках,16 собак и более 20 кошек, некоторые из них были мертвы.

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Telegram / Mash Siberia

Николь Вербер
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