20 кошек провели с умершей хозяйкой целый месяц в одной квартире в Кемерове

В Кемерове два десятка кошек целый месяц провели в квартире взаперти с умершей хозяйкой. Кадры с места публикует Mash Siberia.

Десятки истощённых кошек нашли в квартире умершей жительницы Кемерова. Видео © Telegram / Mash Siberia

Никто не знал о смерти женщины, пока соседи не почувствовали неприятный запах. Когда полицейские открыли квартиру, внутри лежало тело умершей, которое уже начало разлагаться. Помимо него в квартире оказалось не менее 20 голодных истощённых и обезвоженных котов. За время "заточения" они даже успели немного обглодать тело своей хозяйки.

На помощь шерстяным беднягам пришли волонтёры. Неравнодушные добровольцы подкармливали и начали подыскивать животным новые дома. Вот только появилась проблема: кто-то открыл дверь и выпустил всех хвостатых в подъезд.